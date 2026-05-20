La cuarta semana de huelga médica en Baleares acumula 171 operaciones y más de 8.100 consultas suspendidas

Archivo - Hospital vacío por la huelga de médicos - SIMEBAL - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta semana de huelga médica para reclamar un Estatuto Marco propio en Baleares, que este miércoles llega a su segunda jornada, acumula ya 171 operaciones y 8.127 consultas suspendidas.

Según los datos provisionales facilitados por el IBSalut, solo este miércoles se han anulado 62 intervenciones quirúrgicas, 1.625 consultas y pruebas diagnósticas y 1.484 consultas de atención primaria.

Estas se suman a las 109 operaciones y 5.018 consultas y pruebas que fueron anuladas el lunes y el martes.

La huelga, según Simebal, ha registrado en lo que va de semana un seguimiento del 80% en las consultas externas hospitalarias, del 50% en atención primaria, del 90% en los servicios de anestesiología, radiología y quirúrgicos y del 65% entre los MIR.

El sindicato convoca movilizaciones cada día de huelga en las puertas de los hospitales públicos del archipiélago, además de dos protestas que tendrán lugar el jueves. Una, a las 11.00 horas, se realizará en el Hospital Can Misses de Eivissa; la otra, a las 18.30 horas, en la plaza de la Reina de Palma.