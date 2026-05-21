La cuarta semana de huelga médica en Baleares cierra con seguimiento estable y más participación en las concentraciones

Carteles de protesta colocados en el marco de la huelga médica en Baleares. - SIMEBAL

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta semana de huelga médica en Baleares, que finaliza este jueves, ha cerrado con un seguimiento estable y con más participación en las concentraciones que cada mañana se realizan a las puertas de los diferentes hospitales públicos del archipiélago.

A lo largo de toda la semana, según los datos facilitados por Simebal, se ha registrado un seguimiento del 80% en consultas externas hospitalarias y en radiología y del 50% en atención primaria.

Las cifras se elevan hasta el 90% en los servicios de anestesiología y la mayoría de los quirúrgicos, y se mantiene en el 65% entre los médicos internos residentes (MIR).

De momento, de acuerdo con los datos del IBSalut, la huelga ha obligado a suspender 171 operaciones y 8.127 consultas.

El conflicto, siempre según el sindicato, continúa abierto ante la falta de una negociación real por parte del Gobierno central para acordar un Estatuto Marco propio para los médicos.

Esta cuarta semana de huelga de 2026 culminará este jueves con una concentración a las puertas del Hospital Can Misses de Eivissa (11.00 horas) y otra en la plaza de la Reina de Palma (18.00 horas).