Cuarta semana de huelga médica en Baleares: consulta los servicios mínimos

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut ha establecido los servicios mínimos acordados en relación con la cuarta semana de huelga médica contra la reforma del estatuto marco propuesta por el Ministerio de Sanidad que tendrá lugar los días 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo.

La huelga empezará a las 00.00 horas del lunes y terminará a las 23.59 horas del viernes, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

En aquellos centros en los que haya varios turnos, el comienzo del paro será en el primer turno de día 18 y finalizará una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 23.59 horas del viernes.

En las especialidades médicas que tengan pacientes ingresados y en los servicios centrales que deban atender pacientes hospitalizados, se aumentará un especialista por servicio médico, en turno de mañana, respecto de los previstos para los días festivos, excepto, en el caso del servicio de anestesia que se aumentará, en turno de mañana, con dos especialistas.

En los servicios asistenciales que no hagan guardias en días festivos, se garantizará la presencia de un facultativo en turno de mañana.

Respecto a los servicios centrales, se asegurará la actividad con la presencia del 30% del personal que presta la actividad ordinaria, excepto en el servicio de radiofísica, que será de un 50%.

En el servicio de hematología y hemoterapia, se garantizará la actividad con la presencia del 50% del personal que presta la actividad ordinaria.

Asimismo, en los servicios hospitalarios considerados actividad urgente o crítica se prestará el 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso.

Es el caso de los servicios en los que se presta una asistencia vital, como oncología y hematología médica y radioterápica, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria, se asegura la debida rotación de pacientes hospitalizados.

Se fijarán también servicios mínimos de guardia localizada en el mismo número de efectivos que ordinariamente tienen asignada dicha actividad en aquellos centros y servicios en que existe esta modalidad de prestación de servicios.

Estos profesionales garantizarán la debida atención sanitaria en casos de extraordinaria urgencia sobrevenida que no pueda ser asumida por el personal disponible en este momento.

Por otro lado, en atención primaria, en el turno de mañana, entre los días 18 y 22, de las 08.00 a las 15.00 horas, habrá un médico y un pediatra por centro de salud. En aquellos centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias debe haber dos médicos y un pediatra.

En cuanto al turno de tarde, entre las 15.00 y las 20.00 horas, debe haber un médico y un pediatra (en caso de que lo haya).

En cuanto al turno de atención continuada (PAC), de las 15.00 a las 23.59 horas, del 18 al 22 de mayo, deben estar todos los médicos y pediatras que prestan atención continuada.

En los servicios de urgencias y emergencias como el SUAP y el 061, dada su naturaleza y la de los servicios que prestan, la cobertura debe ser del 100% en todos los servicios sanitarios.

El personal MIR, dadas las características específicas de su relación laboral, no tendrán servicios mínimos.

Cabe recordar que el Sindicado Médico de Baleares (Simebal-CESM) mantiene los paros ante la respuesta nula por parte del Ministerio de sanidad, ni del Gobierno central para negociar con el comité de huelga.

Durante todos los días de huelga se realizarán concentraciones a las 08.30 horas en los distintos hospitales de las Islas, en apoyo a los médicos y facultativos que están cubriendo los servicios mínimos.