La cuarta semana de huelga médica continúa en Baleares con un elevado seguimiento: "Esto no se para"

Carteles de protesta colocados en el marco de la huelga médica en Baleares. - SIMEBAL

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta semana de huelga médica del año, que este martes cumple su segunda jornada, ha continuado en Baleares con un seguimiento del 80% en consultas externas hospitalarias y del 50% en atención primaria.

Las cifras, facilitadas por Simebal, se elevan hasta el 90% los servicios de anestesiología, radiología y la mayoría de los quirúrgicos y se mantiene en el 65% entre los médicos internos residentes (MIR).

El sindicato médico ha valorado de forma positiva estos datos de seguimiento, habida cuenta del "desgaste acumulado" de los profesionales tras meses de conflicto y pese a los elevados servicios mínimos impuestos por el IBSalut. "Esto no se para", ha subrayado la Simebal.

El conflicto, siempre según el sindicato, continúa abierto ante la falta de una negociación real por parte del Gobierno central para acordar un Estatuto Marco propio para los médicos.

Esta cuarta semana de huelga de 2026 culminará el jueves con una concentración a las puertas del Hospital Can Misses de Eivissa (11.00 horas) y otra en la plaza de la Reina de Palma (18.00 horas).