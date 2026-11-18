Archivo - Bloques de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 42,6 por ciento de la oferta de viviendas a la venta en Baleares supera el millón de euros, lo que sitúa a las Islas como la comunidad autónoma con mayor porcentaje, del mismo modo que Palma es la capital de provincia con mayor peso de viviendas de este precio.

Así se desprende de un estudio de pisos.com publicado este miércoles que analiza el porcentaje de viviendas en venta con un precio superior al millón de euros, que se sitúa en un 9,5% en el conjunto de España.

En Baleares esta cifra es ampliamente superior, puesto que más de cuatro de cada diez viviendas a la venta cuesta más de un millón de euros, lo que sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma con mayor porcentaje con diferencia por delante de Madrid (21%).

En cuanto a las capitales de provincia, Palma lidera la clasificación con el 31,4% de viviendas en venta que supera el millón de euros.