Cuatro detenidos por hurtos, robo con violencia y delito contra la seguridad del tráfico en Playa de Palma

Agentes de la Policía Nacional en la zona turística de Playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres, de origen senegalés, como presuntos autores de seis delitos de hurto, un robo con violencia, un delito de estafa y otro contra la seguridad del tráfico, en la zona turística de Playa de Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Turismo Seguro, implantado por la Comisaría de Distrito Playa, que busca prevenir la delincuencia itinerante y reforzar la seguridad en los núcleos turísticos.

El pasado sábado, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), realizando labores de prevención de la delincuencia, observaron en la calle Llaut un vehículo de gran cilindrada, circulando a gran velocidad, ocupado por cuatro varones.

Posteriormente, los policías volvieron a localizar el turismo, parado, con los cuatro ocupantes en el interior. Al percatarse de la presencia policial, el conductor del vehículo inició la marcha y, realizando maniobras evasivas, intentó abandonar el lugar en dirección a la localidad de Llucmajor.

Otra patrulla logró interceptar al vehículo con los cuatro ocupantes en el interior. Una vez parado, varias patrullas acudieron al lugar y los agentes identificaron a los varones y el vehículo.

Los policías observaron como uno de los hombres, al apearse del vehículo, trató de deshacerse disimuladamente de un teléfono móvil de color rosa, lanzándolo debajo del vehículo que conducía.

Tras la identificación y cacheo de todos los varones, se chequeó el vehículo que ocupaban. En este, se localizó, bajo el asiento del copiloto, una mochila de color negra en cuyo interior había diez teléfonos móviles de alta gama, una cadena metálica y una camiseta.

Los presuntos autores no pudieron certificar la pertenencia de los teléfonos y dichos objetos presentaban una gran cantidad de arena. Por ello, se acrecentaron las sospechas de los agentes en cuanto a que los móviles habrían sido previamente sustraídos.

Posteriormente, en uno de los teléfonos móviles se recibió una llamada. En la misma, una mujer extranjera informó ser la dueña del dispositivo y que, horas antes, mientras se encontraba en las cercanías de una conocida discoteca de Playa de Palma, dos varones de origen subsahariano se le acercaron y le abrazaron. Al irse los dos hombres, la víctima se percató que le habían sustraído el móvil.

Los agentes observaron como otros dos teléfonos móviles interceptados no portaban la tarjeta SIM y que otro tenía adosada una pegatina identificativa con el nombre de una mujer.

Por tal motivo, y sospechando que todos los objetos fueron previamente sustraídos, los agentes detuvieron a los cuatro varones como presuntos autores de un delito contra el patrimonio, trasladando a todos ellos hasta dependencias policiales.

Una vez en dependencias policiales, los agentes pudieron comprobar como todos los teléfonos intervenidos habían sido previamente sustraídos.

Según ha explicado la Policía, los hombres, perfectamente sincronizados, acometían contra turistas en el exterior de una discoteca de la playa de Palma. Los asaltantes se abalanzaban sobre los turistas, haciendo ademanes de bailar con ellos y, aprovechando la distracción, les sustraían sus móviles y demás pertenencias.

Uno de los perjudicados informó además que, cuando los varones se le acercaron para sustraerle sus efectos, se lo recriminó. Tras esto, uno de los varones se abalanzó contra él y le propinó un puñetazo en la cara, abandonando después el lugar junto a sus acompañantes.

Finalmente, tras toda la fase de investigación, a los presuntos autores se les imputaron cinco delitos de hurto, un robo con violencia y al conductor del vehículo además se le imputó un delito contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducción. Del total de los teléfonos sustraídos se logró la plena identificación de los propietarios a los cuales se les hizo entrega de sus terminales.

Horas más tarde de la detención de los presuntos autores, se logró la localización de una nueva victima. Esta había denunciado como los varones le habían sustraído su teléfono móvil y una tarjeta bancaria que portaba adosada al terminal. Tras percatarse del hecho, y tras comunicarse con su entidad bancaria, fue informada que personas ajenas habían intentado realizar operaciones con su tarjeta. Por tal motivo, los agentes informaron a los presuntos autores de su imputación en un nuevo delito de hurto y en otro de estafa.

La investigación sigue abierta, no descartándose que haya mas hechos ilícitos imputables a los presuntos autores.