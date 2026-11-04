Cuatro detenidos por llevar varias drogas para vender en un mismo día en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en tres intervenciones diferentes durante un mismo día.

Las detenciones ocurrieron el pasado domingo en Palma, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa.

El primer arresto, sobre las 05.30 horas, se produjo cuando varios agentes del Grupo de Atención al Ciudadano vieron a dos hombres, cada uno sujetando algo entre sus manos, que presuntamente iban a realizar un intercambio.

Estos, que estaban en el barrio de La Soledad, trataron de alejarse del lugar por direcciones diferentes al ver a los agentes. El presunto vendedor portaba en los bolsillos 20 euros y una cartera en la que había cuatro bolsas pequeñas de plástico con tusi, un trozo de hachís y otro de marihuana.

Además, el supuesto comprador tenía una monodosis de tusi, exacta a las que tenía el otro hombre. Ante esto, los agentes detuvieron al hombre, de origen colombiano, por ser el presunto autor de un delito contra la salud pública.

Unas tres horas más tarde, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada por el 091 de que dos personas querían agredir a otra por un problema relacionado con el tráfico de drogas en Es Puntiró.

Al llegar al lugar, vieron un coche con dos hombres y dos mujeres, los primeros similares a las características que se habían aportado de los presuntos autores.

Los ocupantes del vehículo trataron de huir, pero los policías nacionales les dieron el alto. Al cachear al primero de los varones, se le localizó en su chaqueta varias dosis de tusi. También portaba dinero fragmentado en diversos billetes en su pantalón.

Al otro hombre, al que le constaban antecedentes por delitos de la misma índole, se le encontró la misma droga en una bolsa idéntica a la de su acompañante. Las mujeres también tenían dinero fragmentado en diversos billetes.

Asimismo, los agentes vieron, muy cerca, una finca en la que había una fiesta 'after', lugar del que podrían haber salido las cuatro personas.

Ambos hombres, de origen colombiano, fueron trasladados a dependencias policiales por ser presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Por otro lado, el domingo por la tarde, mientras policías de la Unidad de Motos realizaban tareas de prevención en Son Forteza, vieron a un grupo de tres hombres que, al observar la luz azul, se mostraron nerviosos.

A uno de ellos, por la actitud que presentaba, decidieron realizarle un cacheo exhaustivo en un lugar reservado para saber si portaba armas o sustancias estupefacientes.

Entonces, le localizaron, en sus partes íntimas, una bolsa trasparente conteniendo ocho monodosis de tusi, cinco de cocaína y trece pastillas de, presuntamente, MDMA. También llevaba 80 euros fragmentados en diversos billetes y monedas.

Ante todo ello, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre, de origen colombiano, por ser el presunto autor de un delito contra la salud pública.

La Policía Nacional, ante la demanda vecinal, está especialmente alerta para prevenir este tipo de delitos, ya que es una lacra que afecta a toda la sociedad balear, ha subrayado la Jefatura Superior.

Este incremento policial, para combatir este tipo de delitos, se realiza de diversas maneras, ya sea mediante controles que se practican en las inmediaciones, más coches o motos rotulados patrullando en diversas zonas de Palma o con la presencia de vehículos camuflados en puntos negros donde suelen predominar delitos contra la salud pública.