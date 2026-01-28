Cuatro personas resultan heridas leves en un incendio en un domicilio de Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, de entre 19 y 59 años, han resultado heridas leves por inhalación de humo en un incendio que se ha producido en la cocina de un domicilio situado en la calle Fornaris de Palma.

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 08.55 horas y el aviso se recibió después de que varias personas alertasen al ver salir abundante humo de una ventana.

Fueron activados una unidad de soporte vital avanzado y un vehículo de logística, que atendieron a los heridos in situ.