David Martínez y Sara Barrera presentan en Palma un libro con 40 historias de personas en situación de vulnerabilidad

Los periodistas y autores del libro, Sara Barrera y David Martínez, sujetando el libro. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas David Martínez y Sara Barrera han presentado el nuevo libro de la entidad social Intress 'Persones, diferències i oportunitats', con el objetivo de hacer "justicia social" a través de la historia de 40 personas vulnerables, diez de ellas residentes en Baleares.

Barrera ha señalado en declaraciones a Europa Press que el libro muestra la diversidad de la sociedad actual, "más allá del hombre cis blanco y heterosexual".

De esta manera, la obra literaria recopila historias de niños, adolescentes, adultos y personas mayores que han pasado por situaciones de violencia machista, cambio de género, migración, intentos de suicido, soledad no deseada o consumo de drogas.