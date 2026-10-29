David Martínez y Sara Barrera presentan en Palma un libro con 40 historias de personas en situación de vulnerabilidad

Los periodistas y autores del libro, Sara Barrera y David Martínez, sujetando el libro.
Los periodistas y autores del libro, Sara Barrera y David Martínez, sujetando el libro. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 17:59
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   PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Los periodistas David Martínez y Sara Barrera han presentado el nuevo libro de la entidad social Intress 'Persones, diferències i oportunitats', con el objetivo de hacer "justicia social" a través de la historia de 40 personas vulnerables, diez de ellas residentes en Baleares.

   Barrera ha señalado en declaraciones a Europa Press que el libro muestra la diversidad de la sociedad actual, "más allá del hombre cis blanco y heterosexual".

   De esta manera, la obra literaria recopila historias de niños, adolescentes, adultos y personas mayores que han pasado por situaciones de violencia machista, cambio de género, migración, intentos de suicido, soledad no deseada o consumo de drogas.

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