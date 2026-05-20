David Pujol y Xisca Mir se postulan para encabezar la lista de MÉS per Palma en las próximas elecciones municipales

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

El profesor David Pujol y la geógrafa Xisca Mir, ambos activistas sociales de izquierdas, se han postulado para encabezar la lista de MÉS per Palma en las próximas elecciones municipales.

Ambos han presentado la tarde de este martes su candidatura a las primarias de la formación ecosoberanista, cuyo proceso de renovación se inició a principios de este mes de mayo, bajo el lema 'Unitat i Valentia'.

De salir elegidos en el proceso orgánico, Pujol y Mir --quien recientemente fue nombrada como coordinadora de MÉS per Palma-- formarán el tándem que concurrirá a los próximos comicios en el Ayuntamiento de Palma como número uno y dos de la lista, respectivamente.

Las candidaturas a las primarias de la formación ecosoberanista pueden presentarse hasta el próximo 1 de junio. Ninguno de los dos, han asegurado, tiene constancia de que nadie más tenga intención de postularse.

UNA CANDIDATURA "AMPLIA" SIN TECHO ELECTORAL

Su intención, han explicado en una rueda de prensa celebrada la tarde de este miércoles en la plaza de Cort, es construir una candidatura de izquierdas "amplia, unida y valiente".

"Creo que no lo podemos decir más claro", ha subrayado Pujol. Sin embargo, ninguno de los dos ha desvelado si han mantenido contactos con otras formaciones políticas de izquierdas para conformar un eventual frente común.

Tampoco se han aventurado a fijar un techo electoral de MÉS per Palma, pero se han mostrado decididos de sus posibilidades de obtener una mayoría social que les permita liderar el Ayuntamiento. "No damos este paso para resistir sino para ganar", ha afirmado el candidato.

REACTIVAR A LA MILITANCIA

El profesor ha considerado necesario "abrir una nueva etapa" en MÉS per Palma que consiga "reactivar a la militancia, generar ilusión y conectar con la nueva generación que lucha por cambiar la ciudad".

"También abrirnos a la sociedad civil, a los barrios y a los movimientos sociales para hacer de la izquierda una herramienta útil para recuperar la confianza y la credibilidad", ha añadido.

La idea, ha proseguido, es tratar de ofrecer una solución a la "realidad muy dura y cruel" que atraviesa la capital de balear debido a los elevados precios de la vivienda, el empeoramiento de la calidad de vida, los discursos de odio, la presión turística "que expulsa de los barrios" y las desigualdades crecientes.

"Cada vez es más difícil vivir en Palma y más gente se siente expulsada. De cualquier modo, estamos orgullosos de vivir y ser de Palma, que tiene una sociedad civil maravillosa que lucha cada día contra los precios de la vivienda, por la lengua catalana y por la justicia social. Daremos la batalla, queremos recuperar una Palma con vivienda digna, cohesionada y orgullosa de lo que es", ha subrayado.

Mir, en la misma línea, se ha mostrado dispuesta a intentar "cambiar las dinámicas" actuales para "tejer una red de confianza" con la ciudadanía que, aunque ha admitido que es "complicado", permitirá "mejorar la vida de la gente y garantizar derechos".

La geógrafa ha considerado que el tándem que formará con Pujol, con quien ha coincidido durante dos décadas en "luchas, espacios y proyectos", permitirá crear una ciudad "amable y querida por la gente de Palma" poniendo por delante valores como el feminismo.