Decenas de personas se concentran en apoyo a Palestina en el 78 aniversario de la Nakba

Concentración en la plaza de España en apoyo a Palestina - EUROPA PRESS

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este mediodía en la plaza de España de Palma para trasladar su apoyo y solidaridad al pueblo palestino y reclamar el fin del genocidio y de las guerras, en el 78 aniversario de la Nakba.

Los manifestantes han formado una cadena con carteles en los que se podía leer 'Nakba 78 anys de genocidi', bajo la convocatoria de Mallorca per Palestina, Ciutadans per Palestina, Justícia i Pau Mallorca, Mallorca per la Pau, Les Balears Acollim, Global Sumud Flotilla, Attac Mallorca, Inca Mallorca Solidària, Embargo Ya, No Somos Delito, Rescop y Marxes de Mallorca per Palestina.

En un manifiesto, han recordado que la Nakba, término que significa "catástrofe" en árabe, supuso en 1948 el desplazamiento forzado de más de 750.000 palestinos durante la creación del Estado de Israel.

A su entender, "la catástrofe continúa" décadas después. "Este proceso de desposesión y colonialismo de asentamiento continúa hoy bajo formas de ocupación militar, apartheid y genocidio", han denunciado.

Asimismo, los protestantes han lamentado que "miles de personas mueren bajo las bombas, pero también por hambre, falta de asistencia médica y abandono".

Las organizaciones convocantes han denunciado públicamente que la Nakba "no es solo un episodio histórico, sino un proceso continuado de desposesión, colonización y expulsión que persiste hasta hoy".

También han reprobado la represión contra iniciativas civiles de solidaridad internacional, como la Global Sumud Flotilla, que vuelve a navegar hacia Gaza.

"El reciente arresto y posterior deportación de los activistas Saif Abukeshek y Thiago Ávila evidencia la criminalización de estas misiones humanitarias", han manifestado.

En este sentido, han exigido la liberación de miles de presos políticos palestinos encarcelados y han denunciado las "vulerneraciones sistemáticas de derechos humanos contra la población palestina".

"No a la Nakba, no a los genocidios, no a las guerras no a las leyes mordaza", han concluido.