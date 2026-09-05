Decenas de personas exigen a Cort el fin de las calesas de caballos: "Vergüenza de ciudad, explotación animal"

Decenas de personas exigen a Cort el fin de las calesas de caballos - EUROPA PRESS

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas se han concentrado este sábado en Palma para exigir exigir al Ayuntamiento que ponga fin al servicio de calesas de caballos.

La protesta, convocada por Satya Animal y Progeso en Verde, ha reunido a decenas de personas frente a la Catedral para reclamar a Cort que establezca un calendario "claro" para poner fin a este servicio.

"Vergüenza de ciudad, explotación animal" y "Palma no quiere calesas de caballos" son algunas de las consignas que se han podido escuchar por parte de los manifestantes, que también llevaban carteles para reivindicar que los animales "no son un medio de transporte ni una atracción turística".

En un manifiesto, los animalistas han subrayado que la alternativa existe, en referencia a las calesas eléctricas. "No queremos promesas vacías ni excusas", han reclamado, agregando que el Ayuntamiento "tiene que actuar ahora".

Desde Satya Animal también han exigido que aparte de sustituir los vehículos se garantice el futuro de los caballos y se facilite su retirada definitiva.

La entidad ha manifestado que, debido a su indignación y rechazo, cada sábado de septiembre se convocarán movilizaciones "hasta obtener una respuesta clara y compromisos" por parte de Cort.