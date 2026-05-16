Decenas de vecinos de Palma protestan contra el aparcamiento y los equipamientos previstos junto al edificio de Gesa

Archivo - Parque del edificio de GESA de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos de Palma han protestado contra el proyecto que prevé urbanizar los solares anexos al antiguo edificio de Gesa para crear dos equipamientos municipales y un aparcamiento.

La protesta, convocada por la asociación Parc Sí, ha tenido lugar este sábado en el mismo lugar en el que, según denuncian los vecinos, el Ayuntamiento de Palma pretende construir un "macroaparcamiento" y edificios de equipamientos municipales.

Precisamente, los vecinos han marcado con cinta y carteles el perímetro en el que se construirán los equipamientos para denunciar el espacio verde que se perderá. "Para que la ciudadanía vea lo que significará el proyecto y que nos dejan sin espacio libre", han señalado desde la asociación.

El Ayuntamiento de Palma compró el antiguo edificio de Gesa, que pretende rehabilitar para convertirlo en un centro que albergue salas de exposiciones, una biblioteca o archivos municipales, y los solares anexos, donde se prevén otros tipos de equipamientos municipales y un aparcamiento subterráneo.

La entidad vecinal no está en contra de la rehabilitación del edificio de Gesa, pero sí de los equipamientos anexos que se prevén. Según argumentan, el edifico cuenta con 15.000 metros cuadrados, espacio suficiente para albergar los dos nuevos equipamientos.

La asociación Parc Sí, que está a la espera de conocer el proyecto ganador del concurso de ideas, apuesta por destinar estos solares a la creación de un nuevo gran parque público y un "pulmón verde" frente al mar.