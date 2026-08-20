Declarado un incendio forestal en cala Domingos (Manacor)

Archivo - Autobomba de Bomberos de Mallorca.- BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal ha sido controlado tras ser declarado la tarde de este jueves en cala Domingos, en el término municipal de Manacor.

El fuego ha arrancado sobre las 20.13 horas e inicialmente ha sido catalogado de gravedad potencial uno, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Las llamas se focalizaban en una zona forestal cercana a varios edificios residenciales y turísticos, según las imágenes facilitadas por el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Ibanat y de los parques de Felanitx y Llucmajor de los Bomberos de Mallorca, que también ha movilizado a un sargento, un suboficial y un técnico.

Rápidamente han logrado controlar las llamas, por lo que la Conselleria ha rebajado la gravedad potencial a nivel cero sobre las 20.35 horas.