Declarado un incendio forestal en Puigpunyent - CAIB

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) están actuando en un incendio forestal declarado en Son Fortesa, en el municipio de Puigpunyent.

El fuego se ha originado sobre las 18.15 horas y es de gravedad potencial uno, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un mensaje en la red social X.

Están actuando nueve medios aéreos, tres autobombas, 27 bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente.