Un incendio en el Hospital de Manacor obliga desalojar dos áreas y reubicar a los pacientes



PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

Un incendio ocurrido la tarde de este jueves en el Hospital de Manacor ha obligado, por precaución, a desalojar dos áreas y a reubicar a varios pacientes.

Fuentes hospitalarias y del IBSalut han confirmado a Europa Press que el fuego se ha desatado en el interior del centro hospitalario.

Las primeras hipótesis, aunque por el momento se desconocen el origen del incendio, apuntan a que se habría producido en una cocina.

Según los Bomberos de Mallorca, que se han desplegado para sofocar las llamas, esta se encuentra en una planta subterránea (-1).

Las fuentes hospitalarias han explicado que el fuego, que ya está bajo control, ha obligado a desalojar por precaución una de las alas de la segunda planta (2ª A) y el área de psiquiatría.

Los pacientes de la primera zona han sido reubicados en otras áreas del centro hospitalario, mientras que los de la segunda han salido al patio.