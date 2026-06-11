Un incendio en el Hospital de Manacor obliga desalojar dos áreas y reubicar a los pacientes

Archivo - Hospital de Manacor.
Archivo - Hospital de Manacor.- CAIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: jueves, 11 junio 2026 18:28
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PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

   Un incendio ocurrido la tarde de este jueves en el Hospital de Manacor ha obligado, por precaución, a desalojar dos áreas y a reubicar a varios pacientes. 

    Fuentes hospitalarias y del IBSalut han confirmado a Europa Press que el fuego se ha desatado en el interior del centro hospitalario. 

    Las primeras hipótesis, aunque por el momento se desconocen el origen del incendio, apuntan a que se habría producido en una cocina. 

   Según los Bomberos de Mallorca, que se han desplegado para sofocar las llamas, esta se encuentra en una planta subterránea (-1). 

   Las fuentes hospitalarias han explicado que el fuego, que ya está bajo control, ha obligado a desalojar por precaución una de las alas de la segunda planta (2ª A) y el área de psiquiatría. 

   Los pacientes de la primera zona han sido reubicados en otras áreas del centro hospitalario, mientras que los de la segunda han salido al patio. 

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