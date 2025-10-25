Declarado un incendio en una nave del Polígono de Son Castelló de Palma

Archivo - Camiones de Bomberos de Palma en el Parque de Son Malferit (recurso). Bomberos de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado este sábado noche en una nave ubicada en calle Gremi Fusters, 18, del Polígono de Son Castelló de Palma.

Según han informado desde la Policía Local, el fuego se ha declarado en torno a entre las 20.00 y las 20.15 horas y, de momento, se desconocen las causas que han podido provocar el mismo.

Inicialmente, se han desplazado al lugar dotaciones de efectivos de la propia Policía Local, así como también de la Policía Nacional y diversas ambulancias, ante la previsión de que pudiera haber heridos.

No obstante, de momento, no se conoce que haya heridos aunque sí daños materiales muy importantes, han explicado desde Policía Local.

Los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se encuentran en el lugar intentando retirar los coches que están aparcados en la zona y asegurar los alrededores con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que el fuego, que, al parecer, todavía no ha podido ser controlado por los bomberos, se propague.

La Grúa Municipal de Palma, según han explicado desde el Ayuntamiento, también se ha desplazado al lugar de los hechos para la retirada de vehículos que se encuentran próximos al incendio.