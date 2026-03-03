Declarado un incendio en una vivienda en Avenidas

Camiones de Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma están actuando este martes para sofocar un incendio en una vivienda situada en el séptimo piso de un edificio en la avenida Alexandre Roselló.

El fuego se ha originado sobre las 17.20 horas de este martes y la Policía Local ha cerrado el tráfico en Avenidas para que los Bomberos puedan actuar.

Según han informado desde el cuerpo de bomberos, el incendio ha afectado al exterior de un balcón y los efectivos continúan actuando para apagar las llamas.