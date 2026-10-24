Declaran abandonadas 24 pateras y 11 motores que permanecían en el puerto de la Colònia de Sant Jordi - CAIB

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha declarado abandonadas 24 pateras y 11 motores que permanecían en el puerto de la Colònia de Sant Jordi y que serán trasladados a las instalaciones del antiguo cuartel de Son Tous para garantizar su custodia.

El traslado responde a la falta de espacio en los recintos portuarios y permitirá liberar superficie para el desarrollo de la actividad portuaria, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

El procedimiento de declaración de abandono se inició mediante una resolución de 6 de agosto de 2026. Dado que no se disponía de datos suficientes para identificar a los titulares de las embarcaciones y los motores, la resolución de inicio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) el 13 de agosto de 2026, de conformidad con la normativa.

Una vez finalizado el trámite de audiencia sin que se presentaran alegaciones, PortsIB ha resuelto declarar su abandono, ya que los bienes no disponen de matrícula ni de datos suficientes para identificar a sus titulares o consignatarios. La resolución se comunicará a la Delegación del Gobierno en las Baleares y a la dependencia correspondiente de la Guardia Civil.