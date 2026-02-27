Declaran de interés estratégico la ampliación del Centro Universitario Beato Luis Belda (CEU) en Palma

Archivo - Un campus del CEU. - CEU UAO - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la declaración de la ampliación del Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad San Pablo CEU, como proyecto de especial interés estratégico (PEIE) mediante la incorporación de la parcela ubicada en la calle Son Serra Parera, 3, conocida como la posesión de Son Serra Perera.

Esta ampliación se integra en el proyecto universitario que ya fue declarado PEIE el 25 de septiembre de 2025 y permitirá completar funcionalmente el campus con nuevos espacios institucionales y de apoyo a la docencia y la investigación, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

La posesión de Son Serra Perera, adquirida el 5 de febrero de 2026 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, acogerá, entre otras instalaciones, despachos de dirección y profesorado, biblioteca, sala de exposiciones y conferencias, y espacios exteriores para el alumnado, reforzando así la implantación del proyecto académico.

Con la declaración como PEIE, y conforme al Decreto Ley 8/2025, se aplicarán las medidas previstas para modificar automáticamente el uso principal asignado a dicha parcela, que pasará a tener como uso principal el docente.

El proyecto del Centro Universitario Beato Luis Belda, según ha señalado el Govern, se enmarca en un contexto de necesidad estructural de profesionales sanitarios donde confluyen el envejecimiento de las plantillas, la insuficiencia de profesionales de enfermería y la presión asistencial derivada de la insularidad y la estacionalidad.

El centro tiene intención de ofrecer, una vez obtenidos los preceptivos informes favorables y las autorizaciones, los estudios oficiales de grado en Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología y Farmacia.

El incremento de plazas en estas titulaciones constituye una actuación de interés público, según el Ejecutivo, para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y retener el talento joven cualificado, reduciendo la salida de jóvenes que tienen que desplazarse fuera de Baleares para cursar estudios superiores universitarios.