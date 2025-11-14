Declaran de interés estratégico el parque fotovoltaico Ferreret Solar, en Marratxí

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado este viernes proyecto industrial de interés estratégico el parque fotovoltaico Ferreret Solar, de 10.000 kW, ubicado en Marratxí y promovido por Castlewood Invesment.

El proyecto, que ha recibido el informe favorable del Consejo de la Industria de Baleares, ocupará una superficie de 16 hectáreas e incluirá la instalación de 18.368 paneles solares de 655 Wp cada uno, que en conjunto generarán una potencia pico de 12.031 kWp, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Este acuerdo del Consell de Govern queda condicionado a la obtención de la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución, que deberá incorporar todas las prescripciones recogidas en los informes de las administraciones consultadas, así como la correspondiente declaración de impacto ambiental.

Se notificará de esta aprobación al propietario de la instalación y al Ayuntamiento de Marratxí.