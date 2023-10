La defensa de Pau Rigo podrá recurrir la nulidad del juicio ante el TSJIB

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada que anuló el juicio a Pau Rigo, el anciano de Porreres que mató a un ladrón durante un asalto a su casa, ha acordado permitir a las partes recurrir esa decisión, lo que les abre la puerta a poner el asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

La juez ha aceptado un recurso de la defensa, ejercida ahora por el letrado Jaime Campaner, y modifica el auto del pasado 4 de octubre, pero sólo en relación al hecho de que pueda ser recurrible, según han informado fuentes judiciales.

En detalle, la magistrada reconoce que, como planteaba la defensa, la ley de enjuiciamiento criminal dispone que los "errores materiales manifiestos y los aritméticos" en los que incurran las resoluciones deben poder ser rectificados. El abogado planteó que se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva de Rigo.

Este nuevo giro dará pie a la defensa a presentar un recurso de apelación con el que solicitar la absolución, evitando la repetición del juicio.

Su abogado ya presentó a finales de septiembre un escrito con el que pide que su cliente sea absuelto. Se apoya en el que el Jurado descartó, por unanimidad, que Rigo hubiera disparado con intención de causar la muerte al ladrón.

La confusión vendría porque en una parte posterior del veredicto, la que no obtuvo la mayoría exigida por la Ley --y que provocó la nulidad-- se planteaba una proposición que podría haber servido, según las tesis de la defensa, para describir una eximente incompleta.

En detalle, se trata de la afirmación sobre la culpabilidad de Rigo "estando sometido a una amenaza, real, seria e inminente que produjo una afectación grave de su entendimiento y una deficitaria dominación de su voluntad", que recibió cinco votos como probada y cuatro como no probada --pero son necesarios siete votos--.

Es decir, que el Jurado, después de haber decidido por unanimidad la no culpabilidad de Rigo, no había alcanzado la mayoría necesaria para emitir un veredicto de culpabilidad sobre otro hecho desfavorable en el que se 'rescataba' el homicidio pero acompañándolo de una eximente incompleta.

Así, la defensa entiende que el veredicto descartaba completamente la existencia de dolo, incluso eventual, y que la consecuencia debe ser una sentencia absolutoria. La Fiscalía se opuso a esa absolución, abogando por la nulidad que posteriormente se decretó.

ASALTO EN UNA CASA DE CAMPO

Los hechos que se juzgaron tuvieron lugar en febrero de 2018 en una casa de campo en Porreres. En el banquillo se sentaron Pau Rigo, un hombre de 83 años acusado de homicidio por la muerte del atracador; y Fredy Escobar, Marcos Rotger y José Antonio Sánchez, acusados de planear y ejecutar el robo.

Durante la ejecución del robo por parte de Escobar y su hermano gemelo, Rigo, que entonces tenía 78 años, cogió una escopeta de caza y disparó contra el último, que falleció. Para el jubilado la Fiscalía pedía una pena de cuatro años, si bien la madre del ladrón fallecido solicitaba hasta 15 años por asesinato.

El anciano ya había sido víctima de otro robo unos meses antes. Rotger y Sánchez fueron condenados por haberlo planeado también. En el juicio, Rigo expresó el miedo que pasó: "Me entró el pánico, me vi que me mataban". Insistió en que "no quería disparar" pero que los ladrones, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima.

En el veredicto anulado, el jurado se mostró favorable al indulto para Rigo. Además declaró culpables al resto de acusados.