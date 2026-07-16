La Delegación del Gobierno afirma que "no interviene" en casos como la detención de las activistas de Santa Maria

Archivo - Delegación del Gobierno en Islas Baleares - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares ha asegurado que "no interviene, ni interfiere" en los operativos policiales como el que ha implicado la detención de dos activistas que, presuntamente, habrían provocado daños en cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí.

De esta manera se ha expresado el secretario de la Delegación del Gobierno balear, Rubén Castro, al ser preguntado en rueda de prensa por la petición de comparecencia de MÉS per Mallorca del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el arresto de las dos jóvenes ocurrido este miércoles.

El representante del Ejecutivo ha indicado que, tras haberse presentado las denuncias, la Guardia Civil actúa como policía judicial y empezó una investigación para, posteriormente, poner a disposición del juzgado los hechos, para que "obre conforme a derecho".

Por este motivo, se ha remitido al comunicado que hizo este miércoles la Guardia Civil sobre este tema y a las futuras informaciones que pueda ofrecer el cuerpo sobre sus intervenciones.