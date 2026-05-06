La Delegación del Gobierno asegura que no hay cambios en el canon de ocupación de Costas

Archivo - Cala en Porter, en Alaior, Menorca. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de Baleares ha aclarado este miércoles que no hay ninguna modificación en los parámetros de cálculo del canon de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por parte de la Demarcación de Costas.

En un comunicado, han explicado que este cálculo tiene en cuenta, desde hace años, el valor catastral de los terrenos colindantes, como el resto de criterios sobre los que se extrae periódicamente el importe final.

Asimismo, han destacado que los ayuntamientos ejercen únicamente de recaudadores de este canon, que es repercutido íntegramente al empresario al que se adjudica la explotación de esta ocupación de espacio público para su iniciativa empresarial.

Esto es independiente del valor del contrato de adjudicación de la explotación que percibe el ayuntamiento a través del proceso de licitación.

"Tanto la Delegación del Gobierno en Baleares, así como sus Direcciones Insulares en Menorca y en las Pitiüses, como la Demarcación de Costas, trabajamos para seguir mejorando las inversiones para garantizar la prestación de servicios y el uso de los espacios público en condiciones óptimas, así como para la imprescindible adaptación de estos recursos a las nuevas necesidades que puedan surgir", han apuntado.

Por otro lado, Costas ya ha adjudicado los trabajos que son de su competencia en el mantenimiento de las infraestructuras de las playas y, en breve, la empresa Tragsa ejecutará las obras, una cuestión que ya comunicó a los alcaldes el jefe de la Demarcación de Costas, Jorge Miguel Ortega, en la reunión que mantuvieron recientemente.

Por su parte, la directora insular de la Administración del Estado en Menorca, Clara Mayans, ha recordado que Costas "no repercute este canon al ciudadano, sino que lo paga la empresa adjudicataria que obtiene beneficios económicos por la ocupación del dominio público".

"Pido a los alcaldes que han encendido esta luz de alarma que dejen la confrontación con el Gobierno central y que expliquen, en cambio, qué intereses pretenden defender exactamente con esta postura", ha concluido.