El delegado del Gobierno critica que Prohens esté "en el Caribe" pese a la crisis por el conflicto de Irán

Archivo - El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reprochado este lunes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que esté "en el Caribe" mientras tienen lugar las reuniones con patronales y sindicatos para paliar en Baleares los efectos económicos de la guerra de Irán.

Así lo ha aseverado este lunes en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido junto a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, con patronales y sindicatos para analizar los efectos de la guerra en Oriente Medio, donde ha señalado que es "muy poco explicable" que Prohens "no esté donde debe estar", en referencia al viaje institucional que ha realizado por República Dominicana y Puerto Rico.

De esta forma, ha afeado que la presidenta balear "en estos momentos de dificultad evidente, donde hay que tomar decisiones claves y estratégicas, no esté donde debe estar porque lleva más de una semana, y probablemente serán casi diez días, ahí en el Caribe, cuando debería estar liderando estas reuniones y debería estar liderando estas decisiones".

"La agenda de un responsable político tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía a expensas de la agenda del responsable político. Y ahí la señora Prohens parece que no lo acaba de entender", ha concluido el delegado.