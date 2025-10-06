La demanda eléctrica en Baleares aumenta un 7,9% durante septiembre

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La demanda eléctrica en Baleares ha aumentado un 7,9% interanual, hasta alcanzar los 596.227 megavatios hora (MWh), durante el pasado mes de septiembre, ha informado Endesa.

En Mallorca la demanda ha sido un 6,2% superior al mismo periodo del año pasado (432.012 MWh), en Menorca ha crecido un 11,7% (51.628 MWh), en Ibiza un 13,1% (105.366 MWh) y en Formentera un 13,2% (7.271 MWh).

La demanda agregada durante los primeros nueve meses del año en el archipiélago, ha indicado Endesa en un comunicado, asciende hasta los 4,8 millones de MWh, lo que supone un incremento del 4,8% respecto a 2024.

En Mallorca ha crecido un 3,7% hasta los 3,5 millones de MWh, en Menorca un 7,5% hasta los 404.045 MWh, en Ibiza un 8,1% hasta los 805.198 MWh y un Formentera un 6% hasta los 51.752 MWh.

La punta máximas de potencia eléctrica durante el pasado mes de septiembre se registró el día 18, con 1.219 MWh en el conjunto de Baleares, un 2,8% más que el registro más elevado del mismo mes del año pasado.