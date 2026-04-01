La demanda de energía eléctrica de Baleares aumenta un 1,1% en marzo

Archivo - Imagen de recurso de energía eléctrica. - RED ELÉCTRICA - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La demanda de electricidad en marzo ha aumentado un 1,1% una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas.

En términos brutos, según ha informado la compañía en nota de prensa, la demanda mensual se estima en 464.935 megavatios/hora (MWh), lo que supone un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los tres primeros meses del año 2026, la demanda de electricidad balear se sitúa en los 1,3 millones MWh, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con el 73,3% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de las islas este mes, seguida por la solar fotovoltaica que, con un 25,3% más de MWh generados, representa el 11,8% del mix balear.

Así, la energía renovable creció un 22,1% respecto al mismo mes del año pasado, y alcanzó una cuota del 15% sobre el total.

Cabe destacar que el 30 de marzo se registró un doble máximo diario en Baleares. Por una parte, de producción solar fotovoltaica con 2.312 MWh, que han contribuido a que las renovables alcancen un nuevo techo de 2.913 MWh. Además, durante este mes de marzo, el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 22,6% de la demanda eléctrica balear.