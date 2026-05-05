La demanda de energía eléctrica de Baleares aumenta un 1,4% en abril

Archivo - Red Eléctrica avanza en la ejecución de Saguntum 220KV con el montaje eléctrico - RED ELÉCTRICA - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La demanda de electricidad en abril en Baleares ha aumentado un 1,4% una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas.

En términos brutos, según ha informado Red Eléctrica, la demanda mensual se estima en 445.097 MWh, lo que supone un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los cuatro primeros meses del año 2026, la demanda de electricidad balear se sitúa en los 1.809.246 MWh, un 2,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con el 63,9% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de generación de las islas este mes, seguida por la solar fotovoltaica, que ha aumentado un 26,7% de MWh generados y representa el 17,9% del mix balear.

Así, la energía renovable creció un 27,7% respecto al mismo mes del año pasado, y alcanzó una cuota récord del 22,9% sobre el total de la producción de electricidad en el archipiélago.

Además, durante este mes de abril, el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 22,2% de la demanda eléctrica balear.