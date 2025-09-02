La demanda de energía eléctrica creció un 0,3% en agosto en Baleares

Archivo - Imagen de archivo de una torre eléctrica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La demanda de energía eléctrica creció un 0,3% interanual en agosto en Baleares hasta alcanzar los 735.539 megavatios hora (MWh), según Red Eléctrica.

Sin embargo, si se tienen en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas, la demanda disminuyó un 0,6%, ha informado la empresa en un comunicado.

En el acumulado hasta el cierre de agosto de 2025 se registraron 4,3 millones de MWh de demanda eléctrica en Baleares, un 3,7% más a la anotada en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con un 63,1% del total, fue la primera fuente de generación del archipiélago. Por su parte, la energía renovable representó un 14,2 % del total, lo que supone un aumento del 5,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Además, durante este pasado mes de agosto el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 28,3% de la demanda eléctrica balear.