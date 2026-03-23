Las demandas matrimoniales bajan un 3,1% en 2025 en Baleares pero se sitúa como el territorio con mayor tasa de España

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PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares registraron un total de 2.570 demandas de disolución matrimonial a lo largo de 2025, lo que representa un 3,1% menos que en el año anterior aunque le coloca como la comunidad con una mayor tasa de pleitos por este motivo con 207,1 por cada 100.000 habitantes.

Estos son algunos de los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, en la que se observa que Baleares es el territorio con menor reducción del Estado por debajo de Extremadura --un 6,1% menos--, Cantabria --un -7,3%-- y País Vasco --un -8,1%--.

Según recoge el informe, las demandas de divorcio no consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2025 --659-- descendieron un 17% respecto al ejercicio anterior; por su parte, los divorcios consensuados --1.853-- subieron un 3,7 por ciento.

En cuanto a las separaciones matrimoniales registradas en 2025, las no consensuadas --12-- se incrementaron un 9,1%, mientras que las consensuadas --40-- bajaron un 32,2%. Por último, las nulidades matrimoniales del pasado año sumaron un total de seis y en 2024 fueron dos.

Si se pone en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 171,9. De este modo, Baleares está en cabeza con 207,7 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, le siguen Canarias --con 205,2--, Comunitat Valenciana --195--, Murcia --186,5-- y Castilla-La Mancha --182,4--.

Por debajo de la media nacional se situaron Cataluña --con 170,4--, Extremadura --169,7--, Galicia --168,5-- y La Rioja --168,4--.

Por otro lado, en Baleares en 2025 se presentaron 477 demandas de modificación de medidas consensuadas por separación y divorcio, un 6,5% más que en el año anterior. Por el contrario, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 610, se redujeron en un 21,5% respecto a 2024.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 777, cifra que representa un incremento interanual del 9,3%, y las no consensuadas, que sumaron 582, disminuyeron un 20,8% respecto a 2024.