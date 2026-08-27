Denunciado en Eivissa un taxi procedente de Palma que operaba en la ciudad sin licencia - AYUNTAMIENTO EIVISSA

EIVISSA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha denunciado este jueves a un taxi procedente de Palma que se encontraba operando en la ciudad sin la autorización pertinente.

El conductor del vehículo ha sido denunciado por una infracción muy grave, conforme al artículo 96.e del Reglamento del Servicio Municipal del Taxi, y se enfrenta a una sanción de entre 1.001 y 6.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, los hechos podrían ser susceptibles de la aplicación del artículo 89.2 de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Baleares, que considera infracción muy grave carecer de permiso municipal o no tenerlo en vigor, así como captar clientes sin contar con licencia.

Desde el Consistorio han subrayado que la actuación de este jueves pone de manifiesto el frente común que mantiene con el Consell d'Eivissa en la lucha contra el intrusismo, especialmente durante la temporada turística, cuando se incrementa la demanda de servicios de transporte.

ANTECEDENTE DE UN TAXI PROCEDENTE DE BARCELONA

Esta actuación se suma a otras intervenciones realizadas durante la temporada alta. En julio de 2025, la Policía Local de Eivissa también denunció a un taxi procedente de Barcelona que estaba operando ilegalmente en la ciudad, dentro del dispositivo reforzado desplegado durante la temporada turística.

En ese caso, el propietario del vehículo también fue denunciado por una infracción muy grave, con una sanción prevista de entre 1.001 y 6.000 euros.