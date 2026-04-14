Denuncian a una comerciante de Pere Garau por ejercer de bar clandestino y vender alcohol en horario prohibido

Estanterías con algunas de las bebidas que vendía la comerciante de Pere Garau. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a la propietaria de un establecimiento de la barriada de Pere Garau porque, presuntamente, su tienda funcionaba como un bar clandestino y vendía alcohol fuera del horario permitido.

La actuación se enmarca en una campaña de vigilancia específica desarrollada durante tres fines de semana consecutivos en la barriada, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

La madrugada del pasado 12 de abril, sobre las 01.15 horas, los agentes detectaron que este local permanecía abierto y vendía alcohol.

Al intervenir, constataron que, además de la venta fuera de horario, el establecimiento funcionaba como bar encubierto, con varios clientes que consumían bebidas en la trastienda.

Por estos motivos, se levantaron las actas correspondientes por infracción de la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica. Se da la circunstancia de que el local ya había sido denunciado anteriormente por hechos similares durante la misma campaña.