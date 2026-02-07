Denuncian a un conductor borracho por quedarse dormido al volante en medio de Avenidas

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre de 28 años por, supuestamente, conducir ebrio y quedarse dormido al volante mientras circulaba por Avenidas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las 07.40 horas en la avenida de Alexandre Rosselló, cuando se recibió un aviso por un turismo que permanecía inmóvil en medio de la vía y obstaculizaba el tráfico, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

Al llegar al lugar, los agentes observaron el vehículo que tenía el motor encendido y los cristales empañados. En su interior se encontraban tres personas profundamente dormidas. Tras despertar a los ocupantes, los agentes lograron que el conductor reaccionara.

El individuo presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Ante tales indicios, se le practicaron las pruebas de detección alcohólica, en las que arrojó un resultado de 0,76 mg/l de aire espirado.

Al realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que el hombre ya contaba con antecedentes policiales por un delito contra la seguridad vial cometido anteriormente.

Al superar la tasa de 0,60 mg/l, se procedió a la instrucción de un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y el investigado fue citado para un juicio rápido ante el Juzgado de Instrucción de Guardia.