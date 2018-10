Denuncian la contratación de eventuales para suplir al personal de seguridad en el Aeropuerto de Ibiza durante la huelga

Publicado 17/07/2018 10:31:43 CET

IBIZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Ibiza ha denunciado la contratación de eventuales para suplir al personal de seguridad en el Aeropuerto durante la huelga indefinida prevista a partir del 20 de julio.

En declaraciones a Europa Press, el sindicato ha manifestado que esto es "ilegal" y ha señalado que, desde hace unos días, los trabajadores han detectado en el Aeropuerto esta práctica y así lo han comunicado al sindicato.

Asimismo, han recordado que el pasado viernes se celebró en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares una reunión con la empresa "en la que no se llegó a ningún acuerdo" y las "negociaciones están en stand by".

A falta de tres días, han dicho, están dispuestos a seguir negociando aunque no obtienen respuestas por parte de la empresa.

El sindicato ha exigido una vez más que los servicios mínimos sean como máximo del 50 por ciento y no del 90, tal y como se pretende, "porque con ello quieren reventar la huelga".

"Aena tiene aquí el 100 por cien de responsabilidad, junto a Trablisa, de lo que está pasando al permitir la precarización del sector.

El Aeropuerto en sí, en general, es una bomba de relojería", han lamentado desde CCOO, recordando que el personal de tierra de Iberia o el de limpieza también han convocado paros. "Es un polvorín", han reiterado.

En 2017 los trabajadores ya protagonizaron ocho días de huelga en protesta por su situación laboral. Entre otras reivindicaciones, han asegurado que la nueva concesionaria no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales y no cuenta con la persona responsable de los cuadrantes. También han denunciado "cambios constantes" en los turnos.

La huelga viene motivada, además, por los excesos de las cargas de laborales que obligan a trabajadores y trabajadoras de la empresa Trablisa a mantener jornadas laborales que pueden superar las 12 horas continuadas.

Igualmente, CCOO ha denunciado la "excesiva" carga laboral del personal femenino por la falta de paridad en la plantilla, lo cual conlleva, entre otras cosas, no poder optar a ocupar un puesto de trabajo en escáner y no acceder a cobrar el plus.