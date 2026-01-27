Denuncian a un joven por conducir ebrio y provocar un accidente al adelantar a un autobús de la EMT de Palma

Parte delantera de uno de los coches accidentados en la calle Aragó. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven de 21 años y nacionalidad argentina por, presuntamente, conducir ebrio y ocasionar un accidente en un adelantamiento a un autobús de la EMT.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 24 de enero, sobre las 06.05 horas, en la calle Aragó, cuando se solicitó una patrulla por un accidente de tráfico múltiple.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que, de acuerdo con la reconstrucción, el conductor investigado ignoró una señal que le obligaba a girar e intentó adelantar al autobús.

Al realizar la maniobra, rozó el lateral del autobús, perdió el control y colisionó violentamente contra un vehículo mal estacionado, que se desplazó 13 metros hasta impactar y destrozar una estación de BiciPalma. El coche del conductor investigado se detuvo a 30 metros del punto de colisión.

El hombre presentaba síntomas evidentes de embriaguez y arrojó un resultado positivo de 0,57 mg/l en la prueba de etilometría. El informe policial también concluyó que circulaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la vía, que se encontraba mojada por la lluvia.

Por estos hechos, el conductor será investigado por un posible delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados ha remitido las diligencias al juzgado correspondiente.