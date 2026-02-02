Denuncian a una joven por conducir una moto sin carné por Palma

Agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a una joven de 19 años y nacionalidad colombiana por, supuestamente, conducir una moto sin carné.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 enero sobre la 01.20 horas, cuando una patrulla llevaba a cabo un control de documentación en la calle Ausias March, cuando observaron que una motocicleta se detenía unos 50 metros antes de llegar a su posición.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que la conductora estacionó el vehículo y se marchó a pie en dirección a la plaza Santa Pagesa para intentar evitar la presencia policial.

Los policías lograron dar alcance a la joven y le solicitaron la documentación. En ese momento, la mujer manifestó que no tenía ni había obtenido nunca ningún permiso o licencia de conducción.

Asimismo, les explicó que la motocicleta era de su madre y que la había cogido sin su consentimiento. Minutos después, la madre de la implicada se personó en el lugar y confirmó la versión, a lo que añadió que el vehículo carecía de seguro obligatorio porque su intención era que la motocicleta permaneciera en el garaje hasta que su hija obtuviera el carné.

Por estos hechos, la joven fue informada de su condición de investigada por un posible delito contra la seguridad vial y fue citada para un juicio rápido.

La motocicleta fue retirada por una grúa municipal al depósito de Son Toells y la Sala de Atestados remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.