Denuncian a Lucía Muñoz ante la Fiscalía de Delitos de Odio por desear la desaparición de Israel

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio contra la concejal de Unidas Podemos en Palma, Lucía Muñoz, por desear la desaparición del Estado de Israel en un programa de televisión.

En un comunicado, la federación ha explicado que ha iniciado el año intensificando su labor contra el antisemitismo y la incitación al odio.

En este contexto ha situado la denuncia contra Muñoz y otra, que será presentada próximamente, contra los responsables de Barcelonaz, plataforma que ha difundido un mapa de la ciudad de Barcelona en el que se señalan empresas, negocios y comercios de propietarios israelíes, judíos o que tienen vínculos con Israel.

La federación ha recordado que según la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), de la que España forma parte, la negación del derecho a la existencia del único Estado judío del mundo puede constituir una manifestación de antisemitismo.