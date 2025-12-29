Denuncian a una mujer por robarle la tarjeta de débito a un hombre en un hotel de Palma y gastarse 230 euros

Una agente de la Policía Local de Palma durante la investigación. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado a una mujer de 49 años y origen uruguayo que, presuntamente, había robado la tarjeta de débito de un hombre con el que pasó la noche en un hotel de Palma y realizar compras por valor de casi 230 euros.

Los hechos se iniciaron el pasado 24 de diciembre, cuando un hombre denunció la sustracción de su tarjeta bancaria, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

De acuerdo con su relato, esa misma noche había conocido a la mujer y se habían hospedado juntos en un hotel de la calle 31 de Diciembre. Al despertar, la mujer había desaparecido con su tarjeta, que empleó para efectuar compras fraudulentas por valor de 228,9 euros.

La investigación de la Sala de Atestados se centró en el análisis de los extractos bancarios y las grabaciones de las cámaras de seguridad de los comercios.

Las gestiones permitieron obtener imágenes claras de la mujer pagando con la tarjeta sustraída en diversos establecimientos. Además, los agentes contactaron con los comercios, que les confirmaron que la tarjeta utilizada por la mujer coincidía con la descripción de la denunciada.

Con todas las pruebas recabadas, se logró la plena identificación de la presunta autora y la mujer fue citada en dependencias policiales en calidad de investigada por un posible delito de estafa informática pero se acogió a su derecho a no declarar. La Sala de Atestados ha remitido el atestado completo al Juzgado de Instrucción de Guardia.