Denuncian a un paciente por provocar daños en el centro de salud de Sineu e insultar a dos sanitarias

Archivo - Médicos en un pasillo de Son Espases, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos sanitarias del centro de salud de Sineu han presentado una denuncia contra un paciente por los daños causados en las instalaciones y las agresiones verbales sufridas, mientras le pasaban consulta este lunes.

El incidente ha ocurrido sobre las 04.00 horas cuando un paciente ha acudido para recibir atención médica en un estado de ánimo "muy agitado", según han relatado desde el IbSalut a Europa Press.

En un momento dado de la consulta, de repente, el paciente habría arremetido contra el mobiliario del centro y habría proferido improperios contra la enfermera y la médico que le atendían.

Ante estos hechos, se ha activado el protocolo contra las agresiones y se ha prestado ayuda y apoyo a las sanitarias, que ya han presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Por este motivo, este martes se ha convocado un minuto de silencio en el centro de salud a las 12.00 horas para protestar por este suceso.

La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca ha expresado su "enérgica condena" a la agresión sufrida con una publicación en su perfil de la red social X y han recordado que cualquier agresión física o intimidación grave contra las profesionales sanitarias en el ejercicio de su función es considerada como delito.

Asimismo, el IbSalut ha recalcado que una de sus líneas estratégicas es el cuidado del profesional y esto conlleva crear espacios seguros.