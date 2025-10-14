Denuncian que las tormentas causaron la acumulación de toallitas y residuos en playas de Sant Antoni

Archivo - Port des Torrent con restos de toallitas tras las intensas lluvias de Ibiza - SALVEM SA BADIA - Archivo

IBIZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red unitaria de saneamiento de Sant Antoni ha provocado que toda la costa de la bahía de Portmany esté llena de toallitas y residuos tras las tormentas de los últimos días, según ha denunciado Salvem sa Badia en un comunicado.

A pesar de esta circunstancia, las playas de la zona estuvieron abiertas, cuando lo aconsejable, según los protocolos, es cerrar de manera preventiva las orillas o avisar de la situación a los bañistas, han lamentado.

Salvem sa Badia pudo comprobar cómo en diferentes playas llenas de estos restos había personas bañándose y arriesgando su salud por las bacterias fecales que pudiera acumular el mar. Salvem sa Badia tomó muestras que se han mandado a analizar con el objetivo de disponer de datos sobre la contaminación provocada por las intensas lluvias.

Desde la asociación han exigido a las administraciones competentes, en este caso los Ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep y el Govern balear, que tomen medidas urgentes para acometer de una vez por todas la renovación de las infraestructuras sanitarias de la bahía, completamente obsoletas, separando por fin las redes de pluviales y fecales.