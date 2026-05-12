Denuncian a tres personas por volar drones sin permiso durante Es Firó de Sóller

Una agente del Equipo Pegaso de la Guardia Civil, en el Port de Sóller. - GUARDIA CIVIL

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado y denunciado a tres personas por volar drones sin autorización y en una zona restringida durante la celebración de Es Firó de Sóller.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes durante la tradicional celebración, que congregó a cerca de 12.000 personas, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los agentes del Equipo Pegaso desplegaron un operativo de vigilancia especial con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

Tres personas fueron denunciadas por infringir las leyes de seguridad aérea y de seguridad ciudadana, dado que no contaban con los permisos pertinentes y, además, volaron los drones en una zona restringida.

El Port de Sóller se encuentra bajo la protección de una Zona Restringida al Vuelo Fotográfico (ZRVF), competencia directa del Ministerio de Defensa y donde está prohibida la captación de imágenes aéreas sin autorización previa debido a la proximidad de instalaciones militares.

La Guardia Civil ha recordado que el incumplimiento de la normativa sobre drones puede acarrear graves consecuencias administrativas y, dependiendo de la gravedad, penales.

Estas sanciones son especialmente severas cuando las operaciones se realizan cerca de infraestructuras críticas, instalaciones militares o eventos de gran relevancia pública donde se pone en riesgo la integridad de los asistentes