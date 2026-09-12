Denuncian tres pisos turísticos ilegales en Eivissa

Denuncian a los propietarios de cuatro viviendas en Eivissa por dedicarlas al alquiler turístico ilegal - POLICÍA LOCAL D'EIVISSA

EIVISSA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa y el Consell insular han interpuesto denuncias contra tres viviendas turísticas que operaban de forma ilegal en la ciudad.

Son algunas de las 27 denuncias con las que se han saldado los dos dispositivos conjuntos realizados por ambas instituciones en la primera semana de septiembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa, el primer operativo se desarrolló a lo largo del pasado fin de semana y se saldó con 37 intervenciones y 17 denuncias.

Una decena de ellas fueron administrativas, seis fueron por infracciones de tráfico y una última fue por intrusismo. Además, los agentes del cuerpo municipal levantaron un acta por tenencia de drogas y dos por alcoholemias positivas.

En el segundo dispositivo se realizaron 11 inspecciones a viviendas de uso turístico, detectando tres infracciones. En cuanto al tráfico, en este control fueron verificados 32 vehículos y se intrepusieron diez denuncias.