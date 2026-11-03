Denuncian tres publicaciones del Consell y Galmés en redes por "poner en entredicho" la neutralidad institucional

Archivo - Maqueta digital de las obras del torrente de ses Planes, una de las obras por las que se ha denunciado a Galmés ante la Junta Electoral Provincial. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més-Front Ampli ha presentado tres denuncias ante la Junta Electoral Provincial de Baleares al entender que tres publicaciones en las redes sociales del Consell de Mallorca y el presidente del mismo, Llorenç Galmés, podrían "poner en entredicho" la neutralidad que deben guardar los poderes públicos en periodo electoral.

De esta manera, la formación ha alegado que se vulneraría la ley electoral y piden a la junta electoral que actúe, "con la mayor brevedad posible", para hacerla cumplir y que se garantice la "neutralidad" de la institución insular.

En concreto, las denuncias hacen referencia a tres entradas en las cuentas de Instagram del Consell de Mallorca y el de Galmés, en las que Galmés, la vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, asisten a diferentes actos.

En una de ellas, aparecen Roca y Galmés hablando sobre las visitas que podrán hacer entidades del tercer sector y del servicio ocupacional a la Lonja y el muelle pesquero de Palma. En otra, Galmés y Fuster explican el programa 'Estades per a la Gent Gran', que en 2026 habría ofertado 2.000 plazas.

La otra publicación se hizo desde la cuenta oficial del propio Galmés y es sobre las obras que se ejecutan en la variante de Sant Llorenç des Cardassar para evitar nuevas riadas, como la que ocurrió en 2018 y dejó 13 víctimas mortales.

Ante estos hechos, Ara Més-Front Ampli ha señalado que las publicaciones vulnerarían el artículo 50 de la ley electoral, que indica que, desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de los comicios, queda prohibido cualquier acto organizado y financiado, directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las campañas que puedan hacer partidos que concurren a las mismas.

También quedaría prohibido hacer actos de inauguración de obras, servicios públicos o proyectos, sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento durante este periodo.