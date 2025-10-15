La derogación de la ley de memoria democrática vuelve el próximo martes al Parlament

Archivo - Decenas de personas se concentran para pedir la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes volverá a debatir la toma en consideración de la derogación, a propuesta de Vox, de la ley de memoria democrática.

La cuestión vuelve al pleno de la Cámara autonómica meses después de que el PP tumbara el primer intento de sus socios de investidura a cambio del apoyo de la izquierda al decreto de zonas inundables y el de corrección de errores.

La izquierda en conjunto ha criticado este extremo y ha acusado al PP y al Govern de faltar a su palabra propiciando ahora el inicio de la tramitación.