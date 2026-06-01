Desahucian a una madre con dos hijos a cargo en El Toro tras la caída del escudo antidesahucios en el Congreso

Archivo - Una protesta de Stop Desahucios, en una foto de archivo. - STOP DESAHUCIOS - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una madre y sus dos hijos han sido desahuciados de su vivienda en El Toro, en el término municipal de Calvià, que estaban amparados por la moratoria antidesahucios para inquilinos vulnerables, recogida en el escudo social del Gobierno central que quedó derogado por la negativa de PP, Vox, Junts y UPN en el Congreso.

En declaraciones a Europa Press, desde Stop Desahucios Mallorca han censurado que la comitiva judicial ha optado por el desalojo pese a la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 2013, que permite a la comisión suspender el desahucio cuando se trate de una familia con menores a cargo y no disponga de una alternativa habitacional.

Así, han explicado que se trata de un caso que se puso en contacto con la entidad desde hace poco tiempo, por lo que no han podido organizar una convocatoria para intentar parar el desahucio.

Se trataría de una mujer extranjera que vive en la isla desde hace muchos años y que sería víctima de violencia de género. Incluso, han apuntado que su expareja llegó a llevarse a los menores al extranjero, hechos por los que todavía tendría abierto un procedimiento judicial aunque pudo recuperarlos por la vía extrajudicial.

La plataforma antidesahucios ha concretado que esta mujer vivía alquilada en el inmueble del que ha sido desalojada y, al dejar de trabajar en la empresa de su ex, sus ingresos se redujeron. Esto habría ocasionado una serie de deudas sobrevenidas que han motivado el impago del alquiler.

Además, han recalcado que el proceso de desahucio arrancó el año pasado y habría estado suspendido por el decreto del escudo social por la pandemia de la Covid-19, que se había ido prorrogando hasta que decayó el pasado mes de febrero.

Al dejar existir este decreto, el proceso se habría reanudado y los propietarios han podido desahuciarla puesto que no eran considerados grandes tenedores, aunque en Stop Desahucios sospechan que tienen varias propiedades en el Estado español y fuera, por lo que serían "gente bienestante".

También han cargado contra el "aparato jurídico" por "pasar olímpicamente" de las órdenes del TSJIB para suspender este tipo de desalojos pese a tener potestad para ello.

Ahora, han concretado que la familia ha conseguido encontrar un habitáculo de 24 metros cuadrados en el mismo municipio de Calvià pero han subrayado que los niños "ni siquiera han podido acabar el curso escolar con tranquilidad".