Desahucian a una madre y su hija en Maó

Archivo - Una persona sujeta un cartel de 'Stop desnonaments' - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MENORCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una madre y su hija han sido desahuciadas este lunes en una vivienda de la calle San Sebastián de Maó.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que el lanzamiento se ha desarrollado sin incidentes y que las mujeres no han ofrecido resistencia y se han mostrado colaboradoras con la actuación.

Las mismas fuentes han explicado que han llegado a un acuerdo con la propiedad del inmueble para poder retirar sus muebles y otras pertenencias de la vivienda en los próximos días.