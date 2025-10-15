Los desahucios crecen un 3,8% en Baleares en el segundo trimestre, la mayoría por impagos del alquiler

Archivo - Fachada del juzgado de la Vía Alemania, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre de 2025 en Baleares fue de 245, lo que supone un 3,8% más respecto al mismo trimestre de 2024, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, del total de lanzamientos, 204 (+4,6%) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, mientras que otros 31 (+3,3%) derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 10 restantes obedecieron a otras causas.

Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron en Baleares 106 ejecuciones hipotecarias, un 4,5% menos que en el mismo periodo de 2024.

CRECEN LOS CONCURSOS

En el mismo periodo, los órganos judiciales registraron en las Islas un total de 578 concursos de acreedores en el segundo trimestre de este año, una cifra que supone un incremento del 50,9% respecto al mismo trimestre de 2024.

Los concursos de personas naturales no empresarios aumentaron un 50% respecto al año anterior, hasta los 534. Los de personas naturales empresarios (8) aumentaron un 700% y los de personas jurídicas (36) subieron un 38% respecto al segundo trimestre de 2024.

Respecto a los expedientes relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado un total de 2.

Los datos del CGPJ reflejan también que, en el periodo analizado, se presentaron 856 demandas por despido, un 2,8% más que en el mismo trimestre de 2024.

Por su parte, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 605, fue un 13,7% inferior a las del segundo trimestre de 2024.