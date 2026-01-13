Las desaladoras de Abaqua permiten sustituir 800.000 m3 de agua subterránea en Ibiza en 2025. - CAIB

IBIZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El suministro de agua procedente de las desaladoras gestionadas por Abaqua, ente perteneciente a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, ha permitido sustituir casi 800.000 metros cúbicos de agua subterránea en Ibiza durante 2025 en relación con el año anterior.

Según ha informado este martes la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, este incremento, sumado a los registros de lluvias favorables de los últimos meses, ha contribuido a la recuperación de los recursos hídricos subterráneos de la isla, según los datos de la Dirección General de Recursos Hídricos.

Una vez cerrados los datos de producción y entrega correspondientes a 2025, las cifras confirman el incremento del uso de este recurso no convencional en sustitución de las extracciones subterráneas, sometidas a una fuerte presión.

Los meses con un diferencial más destacado han sido marzo y abril, con incrementos en torno al 15 por ciento respecto a los mismos meses del año anterior, seguidos de noviembre y diciembre, que han superado el 10 por ciento del consumo registrado en 2024.

El mes de octubre fue el más anómalo dentro de esta tendencia, con un menor consumo, condicionado por las consecuencias de la DANA registrada los días 30 de septiembre y 11 y 12 de octubre.

Por municipios, el incremento más significativo se ha registrado en Santa Eulària des Riu, que ha incorporado un total de 379.000 metros cúbicos adicionales a su sistema de distribución, lo que supone un aumento del 26 por ciento respecto a 2024. Le siguen Sant Antoni, con un incremento del ocho por ciento, y Sant Joan, con cerca de un seis por ciento.

En cuanto al volumen total y su evolución, la cifra final de 13,42 hectómetros cúbicos distribuidos durante 2025 supone un incremento de un hectómetro cúbico respecto al volumen entregado en 2023, cuando se distribuyeron 12,47 hectómetros cúbicos.

Según ha afirmado el Govern, los datos respaldan la estrategia de reducción de las extracciones subterráneas acordada entre los ayuntamientos de la isla, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y el Consell Insular, en el marco del protocolo firmado entre las administraciones.