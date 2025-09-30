Desalojado un colegio de Sant Antoni por inundaciones y filtraciones de agua

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni (Ibiza) ha desalojado de manera preventiva a primera hora el colegio Santísima Trinidad, afectado por inundaciones en las plantas bajas y desperfectos por filtraciones que han afectado a la instalación eléctrica.

Según ha informado el Ayuntamiento, los técnicos de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos, registrados en la zona de la capilla que ha quedado precintada.

En la actuación han intervenido efectivos de Protección Civil y Bomberos de Ibiza, aunque la seguridad de los escolares y del personal docente ha estado garantizada en todo momento.

El centro estará cerrado hasta que se verifique la seguridad de las instalaciones, ha indicado el Ayuntamiento.