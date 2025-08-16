Desalojado el edificio de Porto Cristo en cuyo garaje se ha declarado este sábado un incendio

Bomberos de Mallorca durante las labores de extinción del incendio declarado en el garaje de un edificio en Porto Cristo - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Porto Cristo (Manacor, Mallorca) en cuyo garaje se ha declarado este sábado un incendio ha sido finalmente desalojado y precintado por parte de los Bomberos de Mallorca.

Según información actualizada por los Bomberos de Mallorca, el edificio de tres plantas de la calle Llevant, 14, de Porto Cristo, en el que ha ocurrido el incendio, estaba habitado por diez personas, de las cuales cuatro vivían en el primer piso y seis en el segundo.

Con motivo del suceso, el forjado de planta baja y vigas de hormigón han quedado muy dañados. Además, en la primera planta del inmueble hay grietas importantes, han detallado los Bomberos.

El lunes el Ayuntamiento de Manacor emitirá un requerimiento.

INCENDIO EN EL GARAJE DE UN EDIFICIO EN PORTOCRISTO

Hay que recordar que, con motivo del incendio que se ha declarado este sábado por la tarde en el garaje de un edificio en Porto Cristo, en el tercer piso del edificio había varias personas atrapadas. Entre ellas, un policía local y tres personas más, una de ellas una niña. Todas han podido salir del edificio y no ha habido lesiones.

Con motivo del suceso, se han movilizado dotaciones de los parques de Bomberos de Mallorca de Manacor y Felanitx, que han logrado controlar el fuego. Los Bomberos han ventilado posteriormente el edificio y revisado la estructura del mismo.

CUATRO PERSONAS HAN SIDO ATENDIDAS 'IN SITU' POR INTOXICACIÓN LEVE

Por parte del SAMU 061, hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y un Delta - Jefe de Guardia, que han asistido a cuatro personas por intoxicación leve.

Del total de personas asistidas, entre ellas un bombero, que durante la extinción ha sufrido un golpe de calor, ninguna ha precisado ser trasladada. Así, todas han sido atendidas 'in situ'.